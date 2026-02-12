CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague’de son iki maçında Valencia Basket ve Zalgiris’i devirerek moral depolayan Anadolu Efes, 28. hafta mücadelesinde İtalya’nın güçlü ekibi Virtus Bologna’yı, galibiyet serisini üç maça çıkarmak için konuk ediyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefleyen lacivert-beyazlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde taraftarının desteğiyle puan tablosunda üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. 19. sırada yer alan temsilcimiz için sezonun kırılma noktalarından biri olan bu dev randevu, hem Avrupa’daki prestij hem de sezon sonu hedefleri açısından kritik bir önem taşıyor. Anadolu Efes-Virtus Bologna maçının canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 20:31 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 20:50
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'de geçtiğimiz haftalarda Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas karşısında aldığı galibiyetlerle yeniden ayağa kalkan Anadolu Efes, normal sezonun 28. haftasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile kritik bir sınav veriyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan bu zorlu mücadelede lacivert-beyazlılar, hem galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hem de ligin ilk yarısında 99-89 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Virtus Bologna arasındaki EuroLeague 28. hafta mücadelesi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Virtus Bologna karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 11. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya geliyor. Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar, 5'er galibiyet elde etti.

Son iki maçta Valencia Basket ve Zalgiris'i mağlup eden Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında kazanıp, galibiyet serisi yakalamaya çalışıyor. Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 19. sırada bulunuyor. Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor. İki takım arasında, Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan karşılaşmayı, İtalya ekibi 99-89 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 903. MAÇ

Anadolu Efes, Virtus Bologna mücadelesiyle Avrupa kupalarında 903. kez sahne alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 902 karşılaşmada 502 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 655. maçını yapıyor. Geride kalan 654 müsabakanın 345'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

CANLI

1. Çeyrek: Anadolu Efes 22-19 Virtus Bologna

F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Külliye’de Balkan zirvesi: Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Eyüpspor maçına hazır Galatasaray Eyüpspor maçına hazır 20:07
Boluspor'da Suat Kaya dönemi! Boluspor'da Suat Kaya dönemi! 19:31
CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor 19:21
Panathinaikos yeni transferini açıkladı! Panathinaikos yeni transferini açıkladı! 18:53
Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti 18:02
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 18:01
Daha Eski
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi | CANLI UEFA Uluslar Ligi kura çekimi | CANLI 17:58
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 16:39
Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! 16:00
Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! Melo G.Saray-Juve maçını yorumladı! 15:19
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 13:08
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 13:04