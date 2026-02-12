Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Futbol Takımı Tercümanı Saruhan Karaman PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Kurula sevk edilen isimler arasında Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe Futbol Takımı Tercümanı Saruhan Karaman da yer aldı.