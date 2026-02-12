Anadolu Efes EuroLeague'de yükselişe geçti! Virtus Bologna'yı da devirdiler

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 28. hafta maçında konuk ettiği İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 91-60 mağlup etti.
ÜST ÜSTE 3. ZAFER
Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı. Temsilcimiz Virtus Bologna galibiyeti öncesinde Valencia'yı 107-90 ve Zalgiris'i 92-82 mağlup etmişti.
Anadolu Efes, bu sezonki 9'uncu galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise bu sezon 16'ncı mağlubiyetini aldı.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI
1. Çeyrek: Anadolu Efes 22-19 Virtus Bologna
2. Çeyrek: Anadolu Efes 43-35 Virtus Bologna
3. Çeyrek: Anadolu Efes 64-45 Virtus Bologna