CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes EuroLeague'de yükselişe geçti! Virtus Bologna'yı da devirdiler

Anadolu Efes EuroLeague'de yükselişe geçti! Virtus Bologna'yı da devirdiler

EuroLeague normal sezon 28. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Virtus Bologna'yı mağlup etti. Temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte EuroLeague'de oynadığı son 3 maçtan da galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 22:15
Anadolu Efes EuroLeague'de yükselişe geçti! Virtus Bologna'yı da devirdiler

Anadolu Efes, EuroLeague normal sezon 28. hafta maçında konuk ettiği İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 91-60 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 3. ZAFER

Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı. Temsilcimiz Virtus Bologna galibiyeti öncesinde Valencia'yı 107-90 ve Zalgiris'i 92-82 mağlup etmişti.

Anadolu Efes, bu sezonki 9'uncu galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise bu sezon 16'ncı mağlubiyetini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Anadolu Efes 22-19 Virtus Bologna

2. Çeyrek: Anadolu Efes 43-35 Virtus Bologna

3. Çeyrek: Anadolu Efes 64-45 Virtus Bologna

Montella kura çekimi sonrası konuştu!
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Külliye’de Balkan zirvesi: Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 5 milyar dolar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 21:39
Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! Çimsa ÇBK Mersin yarı finalde! 21:15
Galatasaray Eyüpspor maçına hazır Galatasaray Eyüpspor maçına hazır 20:07
Boluspor'da Suat Kaya dönemi! Boluspor'da Suat Kaya dönemi! 19:31
CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor CANLI | Milli Takım’ın rakipleri belli oluyor 19:21
Panathinaikos yeni transferini açıkladı! Panathinaikos yeni transferini açıkladı! 18:53
Daha Eski
Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI 18:23
Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti Trabzonspor'un F.Bahçe mesaisi devam etti 18:02
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 18:01
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! 17:58
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 16:39
Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! Milli maç ne zaman? Hedef Dünya Kupası! 16:00