Fatih Tekke ve ekibinden Fenerbahçe maçı için özel strateji! O maçlar referans alınacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe derbisi öncesinde ekibiyle birlikte farklı oyun planları üzerinde çalışıyor. Bordo-mavililer hem taktik hem de mental açıdan yüksek tempolu bir mücadeleye hazırlanırken, teknik heyetin bu karşılaşma için özel bir strateji oluşturduğu öğrenildi. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ortaya konulan performansı, daha da geliştirmek isteyen Teknik Direktör Fatih Tekke, özellikle Samsunspor'a karşı 3-0 kazanılan maçtaki performansı artırmayı amaçlıyor.

BÜYÜK MAÇ DİSİPLİNİ

Trabzonspor'un bu sezon büyük maçlardaki disiplinli ve organize görüntüsünü sürdürmek istediği, Fenerbahçe karşısında da benzer bir oyun kimliğiyle sahada olmayı hedeflediği belirtiliyor. Fatih Tekke'nin geçmişte büyük maçlara yönelik yaptığı açıklamalarda sık sık "oyun disiplininden kopmayan, rakibin gücüne göre değil kendi planına göre oynayan bir takım" vurgusu öne çıkmıştı. Başarılı teknik direktör, Fenerbahçe derbisi öncesi sabır, doğru alan paylaşımı ve geçiş anlarının belirleyici olacağını her fırsatta dile getiriyor.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin maçın ilk dakikasından itibaren taraftarın da desteğini arkasına alarak, rakibe kendi oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu nedenle özellikle hücumdaki formda isimler Ernest Muçi ve Paul Onuachu'dan fırsatları değerlendirmeleri konusunda dikkatli olmalarını isteyen Tekke'nin, geride kalan maçlarda savunmada yapılan bireysel hatalar ve duran toplarda verilen pozisyonlar konusunda da özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

İÇ SAHA AVANTAJI DİKKAT ÇEKİYOR

Karadeniz devinde teknik heyet, Fenerbahçe derbisinin iç sahada oynanacak olmasını avantaja çevirmek istiyor. Fatih Tekke, oyuncularından maçın her bölümünde konsantrasyonu üst seviyede tutmalarını istiyor. Trabzonspor'un son haftalarda yükselen performansı ve özellikle iç sahadaki etkili oyunu da teknik heyetin planlamasında önemli yer tutuyor. Taraftarın gücünün takıma artı katacağı kaydedildi.