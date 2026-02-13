Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki Boluspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi, kağıt üzerinde Boluspor'un favori göründüğü ancak Hatayspor'un 'kaybedecek bir şeyi yok' mottosuyla çıkacağı bir randevu. Konuk ekip Hatayspor cephesinde Ocak ayında göreve gelen teknik direktör Bekir İrtegün, takımdaki mental çöküşü durdurmaya çalışıyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta sadece 7 beraberlik alabilen 'Güneyin Yıldızı', bu zorlu deplasmanda sezonun ilk galibiyet sevincini yaşayarak mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemek istiyor. Sezonun ilk yarısında Mersin'de oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları...

Boluspor-Atakaş Hatayspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de 25. haftadaki Boluspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki ekip arasındaki rekabette kritik bir virajı temsil ediyor.

Boluspor-Atakaş Hatayspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu randevuda ilk düdük saat 17.00'de çalacak. Gündüz maçında karşı karşıya gelecek ekipler, 1. Lig'in yoğun fikstüründe avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin hakemi ise Asen Albayrak olacak.

Boluspor-Atakaş Hatayspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika TRT Spor kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

