Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig’de 25. hafta heyecanı Bolu’da devam ediyor. 35 puanla 10. sırada yer alan ve Play-off hattıyla puan farkını kapatmak isteyen Boluspor, ligin son sırasına demir atan Atakaş Hatayspor’u ağırlıyor. 7 puanla 19. sırada bulunan ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor, Bekir İrtegün yönetiminde ilk zaferini ararken; ev sahibi Boluspor, taraftarı önünde hata yapmayarak ilk 7 iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 10:31
Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki Boluspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi, kağıt üzerinde Boluspor'un favori göründüğü ancak Hatayspor'un 'kaybedecek bir şeyi yok' mottosuyla çıkacağı bir randevu. Konuk ekip Hatayspor cephesinde Ocak ayında göreve gelen teknik direktör Bekir İrtegün, takımdaki mental çöküşü durdurmaya çalışıyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta sadece 7 beraberlik alabilen 'Güneyin Yıldızı', bu zorlu deplasmanda sezonun ilk galibiyet sevincini yaşayarak mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemek istiyor. Sezonun ilk yarısında Mersin'de oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte Boluspor-Atakaş Hatayspor maçı detayları...

👉Boluspor-Atakaş Hatayspor MAÇI CANLI İZLE👈

Boluspor-Atakaş Hatayspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de 25. haftadaki Boluspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki ekip arasındaki rekabette kritik bir virajı temsil ediyor.

Boluspor-Atakaş Hatayspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu randevuda ilk düdük saat 17.00'de çalacak. Gündüz maçında karşı karşıya gelecek ekipler, 1. Lig'in yoğun fikstüründe avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin hakemi ise Asen Albayrak olacak.

Boluspor-Atakaş Hatayspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika TRT Spor kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

👉1. LİG | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE👈

Kante hakkında gündem olan itiraflar
G.Saray'ın 3 yıldızına yakın takip!
Gasperini Beşiktaş'a gelmesine engel oldu! Roma'dan transfere izin çıkmadı...
8 ilde OnlyFans operasyonu: 17 şüpheli gözaltında | 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Tedesco ve Skriniar arasında özel görüşme!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
