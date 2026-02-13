Süper Lig'de Richarlison iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Richarlison ile ilgili yaşanan sıcak gelişme Türk taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız golcünün bir sonraki durağının Trendyol Süper Lig olabileceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 09:34 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 10:27
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Geçtiğimiz sezon adı Galatasaray ile anılan ve Türk futbolseverler arasında heyecan uyandıran Richarlison ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basını, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen yıldız santrforun geleceğine yönelik aldığı kararı açıkladı.

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Ada temsilcisine veda edecek.

Tottenham yönetimi ile ayrılığı konusunda anlaşma sağlayan ve sözleşmesi normal şartlarda Haziran 2027'de bitecek olan yetenekli oyuncunun bonservisi ise şimdiden belirlenmiş durumda.

Ada temsilcisi, Sambacı yıldızını transfer etmek isteyen kulüplere kapıyı 25 milyon euro'dan açacak.

Öte yandan Richarlison'un bir sonraki macerasının Türkiye'de veya Suudi Arabistan'da olacağı öne sürüldü.

Brezilyalı golcüye ülkesinin takımlarından Flamengo'nun da ilgi duyduğu ve üst düzey bir forvet transferi için 30 milyon euro'ya kadar harcama yapmaya hazır oldukları kaydedildi.

EN OLASI ADRES SÜPER LİG

Haberde, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mali açıdan yeniden yapılanma sürecine girildiği ve birçok kulübün maliyetleri düşürmek politikası benimsediği vurgulandı. Dolayısıyla Richarlison açısından şu an için en olası senaryonun Türkiye olduğu vurgulandı.

Özellikle ara transfer döneminde Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından santrfor takviyesi yapmayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Brezilyalı santrfor için harekete geçebilir.

Yıldız golcü, 2022 yılında Everton'dan 58 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a imza atmıştı.

Richarlison, Ada ekibiyle bu sezon 31 maçta toplamda 1.901 dakika süre aldı ve 8 gol/3 asist katkısı sundu.

