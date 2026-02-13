Süper Lig'de Richarlison iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı golcüye ülkesinin takımlarından Flamengo'nun da ilgi duyduğu ve üst düzey bir forvet transferi için 30 milyon euro'ya kadar harcama yapmaya hazır oldukları kaydedildi.

EN OLASI ADRES SÜPER LİG Haberde, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mali açıdan yeniden yapılanma sürecine girildiği ve birçok kulübün maliyetleri düşürmek politikası benimsediği vurgulandı. Dolayısıyla Richarlison açısından şu an için en olası senaryonun Türkiye olduğu vurgulandı.