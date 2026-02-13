Juventus maçı öncesi Galatasaray'da sağ bek ikilemi!
Ara transfer döneminde eski oyuncusu Sacha Boey'i renklerine bağlayan Galatasaray'da sağ bek bölgesinde kimin görev alacağı merak konusuydu. Sabah yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların Boey'in dönüşünün ardından Wilfried Singo'nun mevkisinin değişebileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 10:59
Singo bundan sonra stoper oynamalı çünkü stoper oynarken ne kadar çabuk olduğunu, ne kadar gövdeli bir oyuncu olduğunu gördük. Singo'nun dönmesi Davinson Sanchez'in orta sahada oynama şansını yarattığı için Galatasaray orta sahada büyük bir transfer harcamasına girmedi.
Juventus karşısında sağ bek Sacha Boey oynamalı, Sallai sağ bek değil. Sallai bundan sonra sağ bekte sıkıntı yaşanmadığı sürece sağ açık, 10 numara veya sol açık oynar." değerlendirmesini yaptı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.