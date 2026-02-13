Juventus maçı öncesi Galatasaray'da sağ bek ikilemi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Ara transfer döneminde eski oyuncusu Sacha Boey'i renklerine bağlayan Galatasaray'da sağ bek bölgesinde kimin görev alacağı merak konusuydu. Sabah yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların Boey'in dönüşünün ardından Wilfried Singo'nun mevkisinin değişebileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 10:59
Sabah yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray gündemini Libero TV Youtube kanalında yorumladı.

Tüzemen, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kattığı Sacha Boey'un ardından Wilfried Singo'nun mevkisini değiştirmesi gerektiğinden bahsetti.

Deneyimli yorumcu, "Singo'ya sağ bekte çarpı koy, oraya Sacha Boey geldi, yani masanın gerçek sahibi geldi. Singo, bundan sonra stoper oynar. Davinson'u da gerekirse Lemina'nın yokluğunda Torreira ile beraber yan yana oynatabilirsin.

Singo bundan sonra stoper oynamalı çünkü stoper oynarken ne kadar çabuk olduğunu, ne kadar gövdeli bir oyuncu olduğunu gördük. Singo'nun dönmesi Davinson Sanchez'in orta sahada oynama şansını yarattığı için Galatasaray orta sahada büyük bir transfer harcamasına girmedi.

Juventus karşısında sağ bek Sacha Boey oynamalı, Sallai sağ bek değil. Sallai bundan sonra sağ bekte sıkıntı yaşanmadığı sürece sağ açık, 10 numara veya sol açık oynar." değerlendirmesini yaptı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
