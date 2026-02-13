CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Antalyaspor-Samsunspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor-Samsunspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, gözler Akdeniz’e çevrildi. 20 puanla ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, 30 puanlı formda rakibi Samsunspor’u konuk ediyor. Ev sahibi ekip saha avantajını kullanarak nefes almak isterken, Karadeniz temsilcisi üst sıralardaki yerini koruma peşinde. İki ekibin mücadelesi öncesi taraftarlar maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Antalyaspor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte zorlu karşılaşma öncesi öne çıkan tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 09:10
Antalyaspor-Samsunspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverleri oldukça çekişmeli bir doksan dakika bekliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçların ardından puan tablosunda farklı hedeflere koşan Antalyaspor ve Samsunspor, kozlarını Corendon Airlines Park'ta paylaşacak. Teknik direktörlerin stratejik hamleleri ve oyuncuların saha içerisindeki hırsı, bu müsabakanın sonucunu belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor. Antalyaspor evindeki kayıpları telafi etmek isterken, Samsunspor deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İşte Antalyaspor-Samsunspor maçının detayları ve canlı yayın bilgileri...

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Antalyaspor-Samsunspor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Corendon Airlines Park'ta gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, her iki takımın ligdeki kaderini yakından ilgilendiriyor.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig heyecanını zirveye taşıyacak olan zorlu randevunun başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Ev sahibi Antalyaspor'un seyirci desteğini arkasına alarak sahaya çıkacağı karşılaşmada, hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Samsunspor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika beIN Sports 2 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

G.Saray evinde hata yapmak istemiyor
G.Saray'ın 3 yıldızına yakın takip!
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'ın deprem konutları için açıkladığı ödeme planı hak sahiplerinin yüzünü güldürdü
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
