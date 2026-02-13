Antalyaspor-Samsunspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverleri oldukça çekişmeli bir doksan dakika bekliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçların ardından puan tablosunda farklı hedeflere koşan Antalyaspor ve Samsunspor, kozlarını Corendon Airlines Park'ta paylaşacak. Teknik direktörlerin stratejik hamleleri ve oyuncuların saha içerisindeki hırsı, bu müsabakanın sonucunu belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor. Antalyaspor evindeki kayıpları telafi etmek isterken, Samsunspor deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İşte Antalyaspor-Samsunspor maçının detayları ve canlı yayın bilgileri...

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Antalyaspor-Samsunspor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Corendon Airlines Park'ta gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, her iki takımın ligdeki kaderini yakından ilgilendiriyor.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig heyecanını zirveye taşıyacak olan zorlu randevunun başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Ev sahibi Antalyaspor'un seyirci desteğini arkasına alarak sahaya çıkacağı karşılaşmada, hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Samsunspor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika beIN Sports 2 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.