Esenler Erokspor-Manisa FK canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lig’in yeni ancak en formda ekiplerinden Esenler Erokspor, 25. hafta mücadelesinde Manisa FK’yı konuk ediyor. 47 puanla 3. sırada yer alan ve doğrudan Süper Lig’e yükselme potasındaki yerini korumak isteyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. 34 puanla 12. basamakta bulunan ve Play-off hattına yaklaşma umutlarını koruyan Manisa FK ise, bu zorlu deplasmanda sürpriz yaparak İstanbul’dan puanla dönme peşinde. Peki Esenler Erokspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 10:41
Esenler Stadyumu'ndaki Esenler Erokspor-Manisa FK karşılaşması, haftanın en kritik randevularından biri olarak öne çıkıyor. Ev sahibi Esenler Erokspor, bu sezon sergilediği performansla ligin 'kara kutusu' olmayı başardı ve Süper Lig yolunda dev adımlarla ilerliyor. Konuk ekip Manisa FK tarafında ise işler daha inişli çıkışlı seyrediyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Manisa'nın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan maçın rövanşında, bu kez iki takımın da çok daha fazla puana ihtiyacı var. Manisa ekibi, savunma disiplinini ön planda tutarak rakibinin hızlı hücumlarını durdurmayı ve kontra ataklarla gol aramayı planlıyor. İşte Esenler Erokspor-Manisa FK maçı detayları...

👉Esenler Erokspor-Manisa FK MAÇI CANLI İZLE👈

Esenler Erokspor-Manisa FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de 25. haftadaki Esenler Erokspor-Manisa FK karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Esenler Erokspor Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki ekip arasındaki rekabette kritik bir virajı temsil ediyor.

Esenler Erokspor-Manisa FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu randevuda ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Ekipler, 1. Lig'in yoğun fikstüründe avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Esenler Erokspor-Manisa FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor ile Manisa FK arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika TRT Tabii Spor 6 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

👉1. LİG | TRT TABİİ SPOR 6 CANLI YAYIN İZLE👈

