Esenler Erokspor-Manisa FK canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenler Stadyumu'ndaki Esenler Erokspor-Manisa FK karşılaşması, haftanın en kritik randevularından biri olarak öne çıkıyor. Ev sahibi Esenler Erokspor, bu sezon sergilediği performansla ligin 'kara kutusu' olmayı başardı ve Süper Lig yolunda dev adımlarla ilerliyor. Konuk ekip Manisa FK tarafında ise işler daha inişli çıkışlı seyrediyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Manisa'nın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan maçın rövanşında, bu kez iki takımın da çok daha fazla puana ihtiyacı var. Manisa ekibi, savunma disiplinini ön planda tutarak rakibinin hızlı hücumlarını durdurmayı ve kontra ataklarla gol aramayı planlıyor. İşte Esenler Erokspor-Manisa FK maçı detayları...

Esenler Erokspor-Manisa FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de 25. haftadaki Esenler Erokspor-Manisa FK karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Esenler Erokspor Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki ekip arasındaki rekabette kritik bir virajı temsil ediyor.

Esenler Erokspor-Manisa FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu randevuda ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Ekipler, 1. Lig'in yoğun fikstüründe avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Esenler Erokspor-Manisa FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor ile Manisa FK arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika TRT Tabii Spor 6 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

