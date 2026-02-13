Arca Çorum FK-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Yayınlanacağı kanal belli oldu

Arca Çorum FK-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki Arca Çorum FK-İstanbulspor karşılaşması, ev sahibi ekip için önemli bir eksikle başlıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Çorum FK kazanmıştı; İstanbulspor bu kez deplasmanda rövanşı alarak alt sıralarla bağını tamamen koparmayı amaçlıyor. İşte Arca Çorum FK - İstanbulspor maçı detayları...

Arca Çorum FK-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de 25. haftadaki Arca Çorum FK-İstanbulspor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki ekip arasındaki rekabette kritik bir virajı temsil ediyor.

Arca Çorum FK-İstanbulspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu randevuda ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Ekipler, 1. Lig'in yoğun fikstüründe avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin hakemi ise Rreşat O. Coşkunses olacak.

Arca Çorum FK-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-İstanbulspor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika TRT Spor kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

