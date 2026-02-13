CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague’de fırtına gibi esen ve üst üste aldığı 6 galibiyetle liderlik koltuğuna ambargo koyan Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR’a konuk oluyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da mağlup olduğu rakibinden rövanşı alarak galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Atina’daki zorlu atmosferden zaferle ayrılarak zirvedeki yerini perçinlemek istiyor. Form grafiği yükselen Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri ile play-off mücadelesini sürdüren Yunan temsilcisinin bu dev randevusu, Avrupa basketbolunun kalbinin Atina’da atmasını sağlayacak. İşte Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının canlı yayın bilgileri...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 12:02
Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Avrupa basketbolu, sezonun en beklenen randevularından birine sahne oluyor. Lider Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ile kozlarını paylaşıyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan ve ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, bu formda grafiğini Atina'nın zorlu atmosferine taşımayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da 81-77 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alarak zirvedeki yerini perçinlemek isteyen temsilcimiz, 19 galibiyetle girdiği bu kritik haftada hem serisini sürdürmek hem de play-off yolundaki en dişli rakiplerinden birine set çekmek için parkeye çıkıyor. Peki Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de haftanın maçı olarak gösterilen bu dev randevu, 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 6 maçlık galibiyet serisini korumak ve liderliğini perçinlemek amacıyla Atina deplasmanında parkeye çıkacak.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 22.15'te başlayacak. Zorlu atmosferiyle bilinen deplasmanda sarı-lacivertliler, gece yarısına doğru galibiyet sevincini taraftarlarına yaşatmayı hedefliyor.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin nefesini kesecek olan bu kritik eşleşme, canlı yayınla ekranlara taşınacak. Panathinaikos-Fenerbahçe Beko karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak.

HEDEF: SERİDE 7. HALKA

Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maç bilgileri!

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Yunanistan temsilcisi, ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 78-62 mağlup oldu.

Euroleague | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.

