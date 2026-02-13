CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig İşte Trendyol Süper Lig'de günün VAR'ı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak mücadelelerin VAR görevlendirmeleri gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 12:18
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaların VAR hakemlerini duyurdu. Galatasaray-İkas Eyüpspor mücadelesinde VAR hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum olacak. Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor karşılaşmasında ise VAR hakemi olarak Ümit Öztürk, AVAR hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel bulunacak.

