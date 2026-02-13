İşte Trendyol Süper Lig'de günün VAR'ı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaların VAR hakemlerini duyurdu. Galatasaray-İkas Eyüpspor mücadelesinde VAR hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum olacak. Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor karşılaşmasında ise VAR hakemi olarak Ümit Öztürk, AVAR hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel bulunacak.
