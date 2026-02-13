Fenerbahçe'nin yeni Arda'sı İzmir'den: Adem Yeşilyurt!
Fenerbahçe, TFF 3. Lig'de boy gösteren Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt'u renklerine bağladı. İşte 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi ve İzmir ekibine verilmesi karar kılınan sonraki satıştan pay oranı... | Son dakika FB spor haberleri
YENİ ARDA KISA SÜREDE PARLADI
Karşıyaka'nın altyapısında yetişerek şu an A takımda beraber forma giydiği kuzeni Berat Şahin'le birlikte amatör Pınargücü takımından transfer olan Adem Yeşilyurt, bu sezon profesyonel ligde forma giymeye başlar başlamaz tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyun tarzı Fenerbahçe'nin Genlerbirliği'nden keşfederek 2023'te Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırıp dünya devi Real Madrid'e sattığı milli yıldız Arda Güler'e benzetilen Adem, Karşıyaka'da geçen aralık ayında profesyonel oldu. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da 8 as futbolcunun bahis soruşturmasında ceza almasıyla bulduğu şansı iyi değerlendiren Adem, ilk 11'de forma giymeye başlar başlamaz transfer teklifleri almaya başladı. Bu sezon 12 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan genç futbolcuya devre arasında Trabzonspor da 600 bin Euro resmi teklif yapmış, oyuncu 750 bin Euro bonservis öneren Maribor'un kapısından dönmüştü. Son dönemde genç futbolculara şans verip vitrine çıkaran Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Adem transferiyle gençler için çekim merkezi olmak istiyor.
U19 MİLLİ TAKIMI'NDA
Adem Yeşilyurt halen U19 Milli Takımı'nın Mart ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi Hırvatistan'da katıldığı özel turnuvada forma giyiyor. Ay-yıldızlı kafilede yer aldığı için Karşıyaka'nın yarın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK'yla oynayacağı maçta forma giyemeyecek Adem, Fenerbahçe'ye imza atmasına rağmen sezon sonuna kadar Karşıyaka'da oynamaya devam edecek. Adem'in bonservis gelirinin yüzde 10'u ise oyuncunun eski kulübü amatör Pınargücü'nün olacak.
👉🏼ADEM YEŞİLYURT KİMDİR?
