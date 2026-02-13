CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
NBA LeBron James tarihe geçti!

LeBron James tarihe geçti!

NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i sahasında mağlup ederken Lakers'ın yıldızı LeBron James, yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 11:09
LeBron James tarihe geçti!

NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i sahasında 124-104 mağlup etti. Lakers'ın 41 yaşındaki yıldızı LeBron James, karşılaşmayı 28 sayı 10 ribaund ve 12 asistle tamamladı. Bu sayılar aynı zamanda NBA'de yeni bir rekor olarak da tarihe geçti. 1985 doğumlu oyuncu, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. LeBron'dan önce bu rekora sahip olan isim ise Los Angeles Lakers formasıyla San Antonio Spurs karşısında 40 yaşında triple double yapan Karl Malone'du.

