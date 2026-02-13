CANLI SKOR ANA SAYFA
N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante ile ilgili bilinmeyenleri, Paris'te yaşayan ve yıldız oyuncu ile 10 yıldan fazla süredir dost olan Türk diş hekimi Gökhan Çağrıcı anlattı. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 09:54
N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

Fenerbahçe'ye transferi devlet büyükleri tarafından çözülen N'Golo Kante'nin futbol kariyerini, başarılarını herkes biliyor.

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

İyi bir Müslüman olduğu, alçak gönüllülüğü, mütevazılığı zaten davranışlarından okunuyor. Türkiye sevgisinde Paris'te yaşayan Sivaslı Türk dişçisinin etkisi de hep gündemdeydi.

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

Sabah Spor, Kante'nin dişçisi ve yakın dostu Gökhan Çağrıcı'ya ulaştı. İşte Çağrıcı'nın 10 yıllık arkadaşı hakkında yaptığı açıklamalar ve Kante hakkında bilinmeyenler...

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

"Kante 10 sene önce diş tedavisi için bana gelmişti. O gün başlayan tanışıklık zamanla çok güçlü bir dostluğa dönüştü. Sadece benimle değil ailemle de çok yakın. Annem, babam onu, o da ailemi çok sever. Bir araya geldiğimizde uzun uzun yemek yer sohbet ederiz. Beni aradığında aile bireylerinin hatırını tek tek sorar hatta bahçemizdeki tavukları, Aslan adındaki Kangalımızı da sorar. Onun bu kadar ilgili olması, ince düşünmesi zaten nasıl bir insan olduğunu anlamaya yeter."

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

"AZ AMA ÖZ KONUŞUR!"

"Gerçekten mütevazıdır. Az konuşur ama davranışlarıyla bazen insana tokat gibi ders verir. Gençlerbirliği maçından sonra tüm basın mensuplarına tek tek açıklama yapmasına hiç şaşırmadım. Çocuklara karşı da hassastır. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları kırdığını hiç görmedim hatta bazen oturur yarım saat onlarla sohbet eder. Buna çok şahit oldum."

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

"SUYU BİLE BİR HAFTA SAKLIYOR"

"Kante'nin nasıl bir insan olduğunu yaşadığım bazı olaylarla daha net anlatabilirim. İsrafı hiç sevmez. Bir gün Fransa'dan Antalya'ya giderken uçakta bize su verildi. Bir hafta sonra Paris'e tekrar döndüğümüzde havaalanında çantasından şişeyi çıkardı. 'Bu bir hafta önce verilen su değil mi?' diye sorunca 'Evet atmak istemedim" dedi. Şaşırdığımı görünce de 'Her damlası kıymetli' diye ekledi."

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

"Yine bir gün restorana yemeğe gittik. Pilav yemek istedi ama bitiremeyeceği için bana 'Birlikte yer miyiz?' diye sordu. Ben yemeyeceğimi söyledim. Yemekler geldiğinde pilav yoktu. 'Neden istemedin?' diye sorduğumda 'Bitiremeyeceğim diye korktum. Onun için istemedim' yanıtını verdi."

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

"Ailecek F.Bahçeliyiz. Bir araya geldiğimizde hep 'Ne zaman F.Bahçe'ye geleceksin?' esprisi olurdu. Hayal gibiydi ama gerçek oldu."

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

"TRANSFERDE DÜRÜSTLÜK ÖNEMLİYDİ"

"Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Kante'nin yanındaydım. Arabistan'daki transfer görüşmeleri bazen sabah 4'e kadar sürdü. Bu zorlu süreçte Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın dürüstlüğünden etkilendi. Onların dik duruşu Kante için önemliydi. Bu da transfer kararında etkili oldu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu."

N'Golo Kante hakkında bilinmeyenleri Paris'teki Türk dostu açıkladı!

"Bir araya geldiğimizde UNO (stratejik bir kart oyunu) oynamayı çok severiz. Ama bana göre Kante'nin hayatındaki tek olumsuz şey (gülerek) UNO'da kazanmak için hile yapması olabilir."

