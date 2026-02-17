CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kadın A Millî Takımı’nın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı!

Kadın A Millî Takımı’nın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı!

Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçları öncesi aday kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 09:57 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 10:00
Kadın A Millî Takımı’nın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı!

Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçları öncesinde aday kadrosunu duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki kadro X üzerinden paylaşıldı.

KALECİ

Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Gamze Nur Yaman, Göknur Güleryüz

DEFANS

İlayda Cansu Kara, İpek Kaya, Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin, Meryem Küçükbirinci

ORTA SAHA

Ebru Topçu, Başak İçinözbebek, Derya Arhan, Halle Housseın, Miray Cin, Ece Türkoğlu, Selen Gül Altunkulak

FORVET

Arzu Karabulut, Busem Şeker, Birgül Sadıkoğlu, Melike Öztürk, Melike Pekel, Kader Hançar, Vildan Kardeşler

TEKNİK DİREKTÖR

Necla Güngör Kıragası

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, maç maratonuna bu hafta sonu başlıyor. 3 Mart Salı günü Pendik Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak maçta Malta'yı konuk edecek Milliler, 7 Mart Cumartesi günü Belfast'taki mücadelede, Kuzey İrlanda'ya konuk olacak.

21 Şubat Cumartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını Malta maçına kadar burada sürdürecek. Yurt dışında forma giyen oyuncular Miray Cin, Kader Hançar, Vildan Kardeşler, Selen Altunkulak ve Halle Houssein, FIFA takviminin başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2026 tarihinde kampa katılacak.

Necla Güngör Kıragası yönetimindeki kadro, Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta oynayacağı karşılaşmalarda başarılı sonuçlar alarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Asensio eski hocasını pişman etti!
G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: Listede Kaan Tangöze ve Murat Dalkılıç da var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 09:38
Galatasaray-Juventus maçından son notlar! Galatasaray-Juventus maçından son notlar! 09:31
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Daha Eski
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27
Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... Yapay zeka açıkladı! G.Saray-Juve maçı... 00:27
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 00:27