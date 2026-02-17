Kadın A Millî Takımı’nın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı!

Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçları öncesinde aday kadrosunu duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki kadro X üzerinden paylaşıldı.

KALECİ

Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Gamze Nur Yaman, Göknur Güleryüz

DEFANS

İlayda Cansu Kara, İpek Kaya, Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin, Meryem Küçükbirinci

ORTA SAHA

Ebru Topçu, Başak İçinözbebek, Derya Arhan, Halle Housseın, Miray Cin, Ece Türkoğlu, Selen Gül Altunkulak

FORVET

Arzu Karabulut, Busem Şeker, Birgül Sadıkoğlu, Melike Öztürk, Melike Pekel, Kader Hançar, Vildan Kardeşler

TEKNİK DİREKTÖR

Necla Güngör Kıragası

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, maç maratonuna bu hafta sonu başlıyor. 3 Mart Salı günü Pendik Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak maçta Malta'yı konuk edecek Milliler, 7 Mart Cumartesi günü Belfast'taki mücadelede, Kuzey İrlanda'ya konuk olacak.

21 Şubat Cumartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını Malta maçına kadar burada sürdürecek. Yurt dışında forma giyen oyuncular Miray Cin, Kader Hançar, Vildan Kardeşler, Selen Altunkulak ve Halle Houssein, FIFA takviminin başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2026 tarihinde kampa katılacak.

Necla Güngör Kıragası yönetimindeki kadro, Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta oynayacağı karşılaşmalarda başarılı sonuçlar alarak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.