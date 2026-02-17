Galatasaray-Juventus maçı canlı | G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Juventus ile kritik bir randevuya çıkıyor. Lig aşamasını geride bırakarak son 16 yolunda önemli bir eşiğe gelen sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Juventus'u RAMS Park'ta ağırlayacak. İç sahadaki yüksek form grafiği dünyaca bilinen ve taraftar desteğini arkasına alan Okan Buruk'un öğrencileri, Torino'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki puan sıralaması açısından da büyük bir stratejik önem taşıyan karşılaşma öncesinde takımların son durumu ve taktik stratejileri merak ediliyor. İşte Galatasaray-Juventus maçından son notlar ve tüm merak edilenler...

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun dev randevusu Galatasaray-Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus'u serinin ilk maçında İstanbul'da konuk edecek. İki takımın da son 16 turu yolundaki kaderini belirleyecek olan bu kritik eşleşme, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Akşamın ilk seansında oynanacak olan bu karşılaşma, hem Avrupa hem de Türkiye basınında geniş yer bulurken, maç saatinde İstanbul'da tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayının maç önü analizleri ve özel röportajlarla birlikte erken saatlerde başlaması planlanıyor.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI LEROY SANE OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı taraftarların cevabını en çok merak ettiği soru, teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarıyla netlik kazandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve durumu belirsizliğini koruyan Alman yıldız Leroy Sane, Juventus maçı kadrosunda yer alıyor. Okan Buruk, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Sane'nin sağlık durumuyla ilgili müjdeyi vererek, yıldız oyuncunun antrenmanlarda takımla birlikte çalıştığını ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirtti. İtalyan basınına verdiği demeçte de Sane'nin gelişiyle hücum hattında rekabetin arttığını vurgulayan Buruk, oyuncunun bu akşamki dev randevuda ilk 11'de veya maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak sahada olacağını ifade etti. Özellikle geçiş oyunlarında hızıyla Juventus savunmasına zor anlar yaşatması beklenen Sane'nin, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile kuracağı uyum Galatasaray'ın en büyük hücum kozlarından biri olacak.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen

Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Mckennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Allard Lindhout olacak.

Kritik müsabakada teknoloji desteği de Hollanda ve Almanya eksenli olacak; VAR koltuğunda Bastian Dankert otururken, AVAR görevini Benjamin Brand yürütecek.

TANIDIK BİR İSİM: DANNY MAKKELIE

Karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie, Galatasaray camiasına yabancı bir isim değil. Hollandalı hakem, sarı-kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco müsabakasında da görev yapmıştı. Makkelie'nin yönetim tarzı, disiplini ve uluslararası arenadaki tecrübesi bu akşamki yüksek tansiyonlu maç için belirleyici olacak.

Monaco ile Fontvieille'de oynanan müsabakadan temsilcimiz 1-0 mağlup dönmüştü. Müsabakayı yöneten Danny Makkelie, o gece verdiği kararlarla oldukça dikkat çekmişti. Mücadelenin 50. dakikasında Davinson Sanchez'in sarı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyonda Hollandalı hakem, Monaco lehine penaltı kararı vermiş, Denis Zakaria'nın vuruşunda topun auta gitmesiyle sarı-kırmızılılar rahat nefes almıştı. Ancak 68. dakikada Folarin Balogun'un ayağından gelen gole engel olamayan temsilcimiz, maçın son bölümlerinde Makkelie'nin disiplinli yönetimiyle karşı karşıya kaldı. 88. dakikada Barış Alper Yılmaz, 89. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve uzatma dakikalarında Mika Biereth'e çıkan sarı kartlar, Makkelie'nin oyunun sertleştiği anlarda tavizsiz bir tutum sergilediğini bir kez daha kanıtladı.

SPALLETTI'DEN ICARDI VE OSIMHEN ANALİZİ

Dev maç öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarının karşısına çıkan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'ın hücum hattına övgüler yağdırdı. Mauro Icardi ve Victor Osimhen ikilisini "golcülük ansiklopedisi" olarak tanımlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Biri sahada kaos oluşturuyor, diğeri ise o kaostan besleniyor. Çözümümüz onları toptan uzak tutmak olacak" dedi. Inter mağlubiyetini geride bırakmak istediklerini belirten Spalletti, Okan Buruk'un teknik adamlığına duyduğu saygıyı dile getirirken, oyun planlarının Galatasaray yarı sahasında baskı kurmak olduğunu vurguladı. Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie ise İstanbul'daki atmosferi yakından bildiğini ifade ederek, "Kenan Yıldız'dan taraftarın coşkusuyla ilgili güncel bilgileri aldım. Umarım Kenan yarın bizim için parlar. Takımım için kalede durmam gerekse bile bunu yaparım; buraya kazanmaya geldik" sözleriyle iddialı bir duruş sergiledi.

OKAN BURUK'TAN JUVENTUS'A GÖZDAĞI

İtalyan devi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşısında en büyük kozlarının taraftar desteği ve hücum hattı olduğunu vurguladı. Spalletti'nin taktiksel esnekliğine dikkat çeken Buruk, "Kenan Yıldız bir fenomen, ancak bizim stadımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde adeta bir cehenneme dönüşür. Icardi ve Osimhen gibi dünya yıldızlarımızla Avrupa'da kendimizi bir kez daha kanıtlamak istiyoruz" dedi. Eski takımı Inter günlerine de değinen tecrübeli teknik adam, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na açık kapı bırakarak, "Hakan iyi bir Galatasaraylıdır, onu her zaman kollarımız açık bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 2002 yılında şampiyonluğun Juventus'a kaptırıldığı travmatik "5 Mayıs" gününü unutmadığını belirten Buruk, bu akşamki maçın kendisi için bir nevi tarihi hesaplaşma niteliği taşıdığının da sinyallerini verdi.

ASLAN'IN AVRUPA'DAKİ 337. SINAVI

Galatasaray, Juventus karşısında sadece bir play-off maçına değil, kulüp tarihinin 337. Avrupa randevusuna çıkıyor. 1956 yılından bu yana süregelen Avrupa serüveninde bugüne kadar 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla kozlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, geride kalan 336 maçta 119 galibiyet elde etti. 90 maçta sahadan beraberlikle ayrılan temsilcimiz, rakip fileleri tam 460 kez havalandırmayı başardı.

DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

Türkiye'nin "Devler Ligi"ndeki en kıdemli temsilcisi olan Galatasaray, bu arenada 18. kez boy gösteriyor. 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan katılım hakkı kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Aslan, bu sezon tarihinde ilk kez uygulanan 36 takımlı yeni lig formatında Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi dahil edildiğinde, sarı-kırmızılı ekip bu akşam prestijli turnuvadaki 166. mücadelesine imza atacak.

AVRUPA FORMU UMUT VERİYOR

Temsilcimizin son dönemdeki Avrupa performansı, Juventus maçı öncesi camiaya güven aşılıyor. Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakanın 12'sinde rakiplerine boyun eğmeyen Galatasaray, bu süreçte 6 galibiyet ve 6 beraberlik çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nin zorlu grup ve lig aşamalarında son 26 maçta 5 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, bu akşamki Juventus zaferiyle bu istatistiği de yukarı çekmeyi hedefliyor.

İTALYAN EKİPLERİNE KARŞI 63 YILLIK NAMAĞLUP SERİ

Galatasaray'ın İstanbul'daki "İtalyan kâbusu" tam 63 yıldır devam ediyor. Evinde İtalyan takımlarına karşı son yenilgisini 1963 yılında Milan'a karşı alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana sahasında konuk ettiği İtalyan ekiplerine karşı çıktığı 12 maçta hiç kaybetmedi (8 galibiyet, 4 beraberlik). Bugüne kadar İtalyan takımlarıyla toplamda 26 kez karşılaşan Aslan; Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma gibi devlere karşı 8 galibiyet ve 10 beraberlik alarak dengeli bir tablo sergiledi.

JUVENTUS İLE 7. RANDEVU

İki dev kulüp, resmi maçlarda 7. kez karşı karşıya geliyor. Geçmişteki 6 randevuda Galatasaray'ın bariz üstünlüğü dikkat çekiyor: 2 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet. Bu rekabetin en unutulmaz karesi ise kuşkusuz 2013 yılında yaşandı. Kar yağışı nedeniyle ertelenen ve iki günde tamamlanan tarihi maçta, Wesley Sneijder'in 85. dakikadaki golüyle Juventus'u 1-0 deviren Galatasaray, rakibini saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Juventus'un Türk takımlarına karşı kalesinde gördüğü toplam 9 golün tamamının Galatasaray'dan gelmiş olması da bu akşamki maç öncesi temsilcimizin en büyük psikolojik üstünlüklerinden biri.

TARİHİ DEĞİŞTİREN MİLAN ZAFERİ

Sarı-kırmızılıların İtalyan ekiplerine karşı kazandığı başarılar sadece skor tablosunda değil, müzesindeki kupalarda da hissediliyor. 1999 yılında 3-2 kazanılan efsanevi Milan maçı, Galatasaray'ın UEFA Kupası'na giden yolunu açmış ve Türk futbol tarihinin en büyük başarısının ilk kıvılcımı olmuştu. Aslan, bu akşam da benzer bir "İtalyan destanı" yazmak için sahaya çıkıyor.