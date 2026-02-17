Borussia Dortmund-Atalanta maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni formatıyla nefes kesen Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları resmen başlıyor. Lig etabını birbirine oldukça yakın puanlarla bitiren Dortmund ve Atalanta, Avrupa'nın zirvesinde yoluna devam edebilmek için karşı karşıya geliyor. Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, taraftar desteğini arkasına alarak İtalya'daki rövanş öncesi net bir skor almayı hedeflerken; Raffaele Palladino'nun disiplinli ve taktiksel olarak güçlü Atalanta'sı, Almanya'dan avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Borussia Dortmund-Atalanta maçı öncesi tüm detaylar...

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönemin en heyecan verici eşleşmelerinden biri olan Borussia Dortmund-Atalanta mücadelesi için geri sayım başladı. Devler Ligi play-off turu karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Avrupa futbolunun kalbinin atacağı bu kritik randevu, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Borussia Dortmund-Atalanta karşılaşmasının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off heyecanı, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduran TRT platformları üzerinden izleyiciyle buluşacak. Bu dev mücadele, TRT Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan deneyimli hakem Serdar Gözübüyük yönetecek. Gözübüyük'ün yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan isimler üstlenecek. Dortmund sahasındaki avantajı kullanarak rövanş öncesi kapıyı aralamak isterken, Atalanta deplasmanda sürpriz bir skor peşinde olacak.

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Raspadori, Zalewski; Krstovic