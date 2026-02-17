Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan hafta içi mesaisiyle kaldığı yerden devam ediyor. Ligin en düşük puanlı ikinci ekibi olan Hatayspor, sezonun ikinci yarısındaki çıkış arayışını güçlü rakibi Iğdır FK karşısında sürdürecek. Sezonun ilk yarısında oynanan gollü mücadeleyi kaybeden Hatay ekibi, bu kez sahasında rövanşı almak ve ligde kalma umutlarını yeşertmek istiyor. Öte yandan, istikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Iğdır FK, zorlu Hatay deplasmanında hata yapmadan play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. İşte Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK maçına dair merak edilenler...

Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki önemli Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, 17 Şubat Salı günü oynanacak. Karşılaşma, İskenderun'da bulunan Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi, saat 14.30'da start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından dijital atama yöntemiyle belirlenen maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu. Coşkunses'in yardımcılıklarını Kadir Beyaz ve Furkan Ulu üstlenirken, dördüncü hakem olarak Mehmet Terece görev yapacak.

Atakaş Hatayspor- Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Iğdır FK arasındaki bu kritik 90 dakika, yayın haklarını elinde bulunduran TRT üzerinden izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor kanalından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

Hatayspor-Iğdır FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR