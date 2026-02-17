Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."
Fenerbahçe'de 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında görev yapan, kısa bir süre önce ise Nottingham Forest'ın başına geçen Vitor Pereira, İngiliz ekibinin sarı-lacivertliler ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 16:25
"Çalışmak için çok iyi koşullarımız var ve oyuncularımız çok yetenekli. Çok iyi oyuncularımız var. Şimdi istediğim kimliği oluşturmaya başlama zamanı."
"Kariyerim boyunca iki kez Fenerbahçe'de bulundum ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim oldu. Benim için geri dönmek bir onur çünkü harika anılarım var. Elbette özel bir durum, ama şimdi takımı organize etme ve rakibi inceleme zamanı."
"İyi bir sezon geçiriyorlar ve güçlü bir takımlar. Onları hafife alamayız. Ama ben takımıma, kadroma, oyuncularıma ve taraftarlarımıza inanıyorum, başarabiliriz."
"Bence bir menajer takıma ilham verebilir ve bir takım da menajere ilham verebilir. Ben, her rakiple karşılaşabileceğimize ve üç puanı hedefleyebileceğimize inanan biriyim."
"Eğer oraya sadece beraberliği düşünerek gidersek, Fenerbahçe deplasmanında böyle oynamak en iyi yol olmaz. Ortamı ve taraftarları tanıyorum. Oraya korkusuzca gitmeli, göz göze gelmeli ve kendimizi kanıtlamalıyız."
"Futbol cesaret demektir. Oyuncuların bu özelliğini takdir ediyorum."
