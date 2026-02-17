CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

Fenerbahçe'de 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında görev yapan, kısa bir süre önce ise Nottingham Forest'ın başına geçen Vitor Pereira, İngiliz ekibinin sarı-lacivertliler ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 16:25
Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

Mücadele öncesi İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

Geçtiğimiz dönemlerde 2 kez sarı lacivertli takımı çalıştıran Portekizli hoca, eşleşmeye dair önemli ifadeler kullandı. İşte Pereira'nın o sözleri...

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

"Çalışmak için çok iyi koşullarımız var ve oyuncularımız çok yetenekli. Çok iyi oyuncularımız var. Şimdi istediğim kimliği oluşturmaya başlama zamanı."

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

"Kariyerim boyunca iki kez Fenerbahçe'de bulundum ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim oldu. Benim için geri dönmek bir onur çünkü harika anılarım var. Elbette özel bir durum, ama şimdi takımı organize etme ve rakibi inceleme zamanı."

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

"İyi bir sezon geçiriyorlar ve güçlü bir takımlar. Onları hafife alamayız. Ama ben takımıma, kadroma, oyuncularıma ve taraftarlarımıza inanıyorum, başarabiliriz."

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

"Bence bir menajer takıma ilham verebilir ve bir takım da menajere ilham verebilir. Ben, her rakiple karşılaşabileceğimize ve üç puanı hedefleyebileceğimize inanan biriyim."

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

"Eğer oraya sadece beraberliği düşünerek gidersek, Fenerbahçe deplasmanında böyle oynamak en iyi yol olmaz. Ortamı ve taraftarları tanıyorum. Oraya korkusuzca gitmeli, göz göze gelmeli ve kendimizi kanıtlamalıyız."

Vitor Pereira'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Benim için geri dönmek..."

"Futbol cesaret demektir. Oyuncuların bu özelliğini takdir ediyorum."

G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Afrika seferi: 11 yıl sonra Etiyopya'ya kritik ziyaret
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den flaş transfer itirafı!
Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK Hatay'da kazanan Alagöz Holding Iğdır FK 16:37
Dev maç öncesi kritik detaylar Dev maç öncesi kritik detaylar 16:35
U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası! U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası! 15:52
Fenerbahçe'de yıldız isim ameliyat edildi! Fenerbahçe'de yıldız isim ameliyat edildi! 15:56
Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi! Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi! 16:17
Pereira'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Pereira'dan flaş Fenerbahçe sözleri! 16:25
Daha Eski
Fatih Terim G.Saray-Juventus maçı öncesi konuştu! Fatih Terim G.Saray-Juventus maçı öncesi konuştu! 12:10
Osimhen'den flaş transfer itirafı! Osimhen'den flaş transfer itirafı! 12:42
İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! İşte F.Bahçe-N. Forest maçının hakemi! 12:46
Galatasaray-Juventus maç bilgileri! Galatasaray-Juventus maç bilgileri! 13:25
Burçin Keskin G.Saray-Juventus maçının hakemini yorumladı! Burçin Keskin G.Saray-Juventus maçının hakemini yorumladı! 15:26
Hokeyciler Avrupa'da! Hokeyciler Avrupa'da! 15:36