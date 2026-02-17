CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Konferans Ligi Play-Off hedefleri hakkında açıklama yaptı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında KF Shkendija ile karşılaşacak olan Samsunspor açıklamalarda bulundu. Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Shkendija karşısındaki hedefleri hakkında konuştu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 15:21
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Mutlaka Konferans Ligi Play-Off turunu geçmek istiyoruz. Bu turu geçebileceğimize de son derece inanıyoruz. Hem oyuncularımıza hem teknik ekibimize güvenimiz tam" dedi.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da, National Arena Todor Proeski'de KF Shkendija ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Shkendija karşısındaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''CAMİAMIZA YAKIŞIR BİR MÜCADELE ORTAYA KOYARAK TURU GEÇEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ''

Kırmızı-beyazlı takımın taraftar desteğiyle daha birçok başarı elde edeceklerine inandıklarını belirten Suat Çakır, "Mutlaka Konferans Ligi Play-Off turunu geçmek istiyoruz. Bu turu geçebileceğimize de son derece inanıyoruz. Hem oyuncularımıza hem teknik ekibimize güvenimiz tam. Yeni hocamız Thorsten Fink 16 Şubat'ta takımımızla ilk idmanına çıktı. 17 Şubat'ta da Konferans Ligi mücadelesi öncesinde Samsun'daki son antrenmanımızı gerçekleştirdik. Takımımızın motivasyonu ve çalışma isteği oldukça yüksek. Hocamızla birlikte yeni bir sayfa açacağımıza, camiamız için güzel bir sürecin başlayacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızın gücünü her zaman yanımızda hissediyoruz. Makedonya'da tribünde olacak, ekranları başında bizi destekleyecek tüm taraftarlarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Onların inancı ve enerjisiyle her zorluğun üstesinden gelebileceğimize eminiz. Büyük Samsunspor taraftarı her yerde büyüklüğünü göstermektedir. 18 Şubat'ta Kuzey Makedonya'ya uçacağız. Bu maçtan galibiyetimizi alıp, Cuma günü de ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Camiamıza yakışır bir mücadele ortaya koyarak turu geçen taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

