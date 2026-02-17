CANLI SKOR ANA SAYFA
Denizlili yüzücü Türkiye şampiyonu oldu!

Denizlili yüzücü Türkiye şampiyonu oldu!

Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası 12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada İbrahim Kaan Polat, 13 yaş kategorisi 3 kilometre yarışında performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 15:44
Denizlili yüzücü Türkiye şampiyonu oldu!

Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası 12-15 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Türkiye genelinden 334 sporcunun yarıştığı şampiyonada, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu İbrahim Kaan Polat, 13 yaş kategorisi 3 kilometre yarışında Türkiye Şampiyonu oldu.

Denizlili yüzücüler ulusal alanda elde ettikleri başarılara bir yenisini daha ekledi. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'nda mücadele eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu İbrahim Kaan Polat, 13 yaş kategorisi 3 kilometre yarışında üstün bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu. Yarış boyunca temposunu koruyan ve son bölümde farkını ortaya koyan genç sporcu, kürsünün zirvesine çıkarak Denizli'ye büyük gurur yaşattı.

Şampiyonada Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü yüzücüleri Eslina Rengin Kepenek, 12 Yaş kategorisi 2 kilometre yarışında Türkiye Dördüncülüğünü elde ederken, Recep Erdem Bıçaklı ise 13 Yaş kategorisi 3 kilometre yarışını Türkiye Beşincisi olarak tamamladı. Zorlu rekabetin yaşandığı organizasyonda Denizli ekibi, gösterdiği disiplinli performans ve takım ruhuyla dikkat çekti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, farklı yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle altyapı çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam etti.

Elde edilen başarının Denizli adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Antalya'da düzenlenen organizasyonda sporcuların ortaya koyduğu azim ve disiplinli mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade etti. Denizli olarak spor altyapısına yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan; tüm sporcuları ve antenörleri Yusuf Başar, Çiğdem Ekmekçi ve Elif Atsız'ı tebrik ederek, bu gururun ortak bir emeğin sonucu olduğunu kaydetti.

