Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi!

Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi!

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Arca Çorum FK, Teknik Direktör Uğur Uçar ile anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 16:18
Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi!

Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Arca Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir teknik direktör arayışına giren Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Teknik Direktör Uğur Uçar ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz" denildi.

