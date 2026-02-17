Türk Telekom-Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Bankası Türkiye Kupası maçı CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankası Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Türk Telekom ile Trabzonspor, kupada yarı final bileti için karşı karşıya geliyor. Türk Telekom - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 18:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 18:57
Ziraat Bankası Türkiye Kupası kritik çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom ile Trabzonspor, yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı başlıyor. Türk Telekom-Trabzonspor çeyrek final mücadelesi 17 Şubat Salı günü oynanıyor. Karşılaşma, saat 18.00'de başladı.

TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

TÜRK TELEKOM-TRABZONSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

ASpor CANLI YAYIN

