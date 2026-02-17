CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Casado piyasa değeri

Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Casado piyasa değeri

Teknik özellikleri, enerjisi ve genç yaşı ile ön plana çıkan Marc Casado, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İsmi Türk takımlarıyla da anılan başarılı isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ise "Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları incelemeyi sürdürüyor. Özellikle, Marc Casado piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Marc Casado istatistikleri ve piyasa değeri ile ilgili öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 18:20
Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Casado piyasa değeri

Tekniği, enerjisi ve genç yaşına rağmen sahadaki olgun futboluyla dikkat çeken Marc Casado, son dönemde futbol kamuoyunun radarına girmiş durumda. Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan genç isim hakkında taraftarlar, "Marc Casado kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Casado'nun istatistikleri kadar güncel piyasa değeri de merak konusu. İşte, başarılı futbolcu ile ilgili merak edilenler...

Marc Casado kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MARC CASADO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Marc Casado, 14 Eylül 2003 tarihinde İspanya'nın Sant Pere de Vilamajor bölgesinde dünyaya geldi. Ön libero mevkisinde forma giyen 22 yaşındaki Casado, 1,72 metre boyuna sahip. Aynı zamanda, merkez orta saha ve sağ bek olarak da sahaya çıkan Casado, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Marc Casado hangi takımda?

MARC CASADO HANGİ TAKIMDA?

Barcelona altyapısında gelişimini tamamlayan ve 2022 senesinde Katalan ekibi ile profesyonel sözleşme imzalayan Marc Casado, bu tarihten itibaren Barcelona formasıyla mücadelesini sürdürüyor.

Marc Casado istatistikleri

MARC CASADO İSTATİSİTKLERİ

Bu sezon Barcelona formasıyla 25 maçta süre bulan Marc Casado, 1 asist katkısında bulunurken, henüz skor katkısı yapamadı. Profesyonel kariyeri boyunca 141 karşılaşmaya çıkan Marc Casado'nun istatistikleri ise şöyle:

-1 gol

-9 asist

İspanya Milli Takımı'nda Uluslar Ligi'nde 2 maçta forma giyen Marc Casado, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Marc Casado kariyeri

MARC CASADO PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Marc Casado'nun piyasa değeri 25 milyon euro.

Marc Casado piyasa değeri

