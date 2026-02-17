Fenerbahçe'de Nottingham Forest mesaisi başladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 15:36
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

VINCENZO MONTELLA İDMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izledi.

Montella, Domenico Tedesco ve futbolcularla da bir araya gelerek sohbet etti.

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

DİĞER
