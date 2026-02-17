Samsunspor, KF Shkndija maçı hazırlıklarını tamamladı!

Samsunspor, 2025-2026 sezonu UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da National Arena Todor Proeski'de KF Shkndija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda 5'e 2 pas çalışmaları üzerinde durulurken, taktiksel varyasyonlara yönelik organizasyonlar denendi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, 18 Şubat'ta sabah saatlerinde havayoluyla Kuzey Makedonya'ya hareket edecek.