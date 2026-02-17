CANLI SKOR ANA SAYFA
İşte Galatasaray-Juventus maçının tüm golleri! (İZLEYİN)

İşte Galatasaray-Juventus maçının tüm golleri! (İZLEYİN)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında sahasında Juventus ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin gollerini haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 21:16 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 22:27
İşte Galatasaray-Juventus maçının tüm golleri! (İZLEYİN)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti. Eşleşmenin ilk mücadelesi, 17 Şubat Salı günü saat 20:45'te RAMS Park'ta başladı. Dakika 15'te Gabriel Sara ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Teun Koopmeiners'ın golüne engel olamadı.

Mücadelenin 32. dakikasında Teun Koopmeiners yine sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Karşılaşmada dakikalar 50'yi gösterirken Cimbom'un yeni transferi Noa Lang sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin 60. dakikasında sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ağları sarsmayı başadı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Noa Lang bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getirdi.

G.SARAY-JUVENTUS MAÇININ GOLLERİ

SON DAKİKA
