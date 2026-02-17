Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Domenico Tedesco yönetiminde son olarak Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Yeni transferlerin UEFA'ya bildirilmesinin ardından ilk 11 tercihleri merak edilirken, Kanarya rövanş maçı öncesi avantajı cebine koymak istiyor. Öte yandan futbolseverler ise "Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:21
NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe rövanş maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.
NOTTINGHAM FOREST'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ VITOR PEREIRA
Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanan Nottingham Forest'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarısız sonuçlarının ardından Sean Dyche ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, göreve Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ TÜRKİYE'DE OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turları oynanırken, gözler finale hangi takımların kalacağına çevrildi. Eleme usulüne göre düzenlenen çifte maçların ardından Avrupa Ligi final maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
