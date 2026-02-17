CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Okan Buruk'tan kadro açıklaması!

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Okan Buruk'tan kadro açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un karşılaşma öncesi sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:20 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:24
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Okan Buruk'tan kadro açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Bizim için en önemlisi kompakt oyun, bir arada oynamak. Hücumda karşılama planımız var. Bunu doğru uygulamamız gerekiyor. Geçiş hücumu için hızlı oyuncuları kullanacağını biliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Planlarımız, en hazır ilk 11'imizi çıkardık. Bunun dışında düşüncelerimiz oldu ama en hazır oyuncuları kullanmak istedik. Çok önemli hamle şanslarımız var. Bu bizim için önemli. Bir maç daha oynayacağız deplasmanda. Her sonuç önemli ama iyi bir kadro ile oraya gitmek de önemli. Çok düşündük bunu ama en hazır 11'de başlamak istedik. Oyunun devamında diğer oyuncularımızı da kullanacağız.

