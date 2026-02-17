Fenerbahçe'de şok sakatlık: Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yaz transfer döneminde West Ham United'tan kiralanan ve Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyen Edson Alvarez hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Meksikalı futbolcunun ayak bileğinden operasyon geçirdiği belirtilirken, 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi. Futbolseverler ise Edson Alvarez'in kaçıracağı maçları merak ederken, "Fenerbahçe fikstürünü" araştırmayı sürdürüyor. Peki, Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 19:35 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 19:37
Yaz transfer döneminde West Ham United'dan kiralanarak Fenerbahçe kadrosuna katılan Edson Alvarez cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Meksikalı orta sahanın ayak bileğinden operasyon geçirdiği ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Taraftarlar ise tecrübeli futbolcunun hangi mücadeleleri kaçıracağını merak ediyor ve takımın önündeki fikstürü yakından takip ediyor. Peki, Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak? İşte, Fenerbahçe fikstürü...

FENERBAHÇE'DE ŞOK SAKATLIK

Domenico Tedesco yönetiminde bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in ayak bileğinden operasyon geçirdiği belirtildi. Meksikalı futbolcunun yaklaşık 4 hafta tedavi göreceği öğrenilirken, kaçıracağı maçlar ise araştırılıyor.

EDSON ALVAREZ HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

19 Şubat 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında forma giyemeyecek Edson Alvarez'in kaçırması beklenen maçlar şunlar:

-Nottingham Forest
-Kasımpaşa
-Nottingham Forest (Rövanş)
-Antalyaspor
-Gaziantep FK
-Samsunspor
-Fatih Karagümrük

EDSON ALVAREZ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fenerbahçe ile 17 maçta süre bulan Edson Alvarez, sarı-lacivertli forma ile henüz gol atamazken, 1 defa asist yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
