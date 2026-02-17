Fenerbahçe'de şok sakatlık: Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak?
Yaz transfer döneminde West Ham United'tan kiralanan ve Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maçta forma giyen Edson Alvarez hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Meksikalı futbolcunun ayak bileğinden operasyon geçirdiği belirtilirken, 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi. Futbolseverler ise Edson Alvarez'in kaçıracağı maçları merak ederken, "Fenerbahçe fikstürünü" araştırmayı sürdürüyor. Peki, Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak? İşte detaylar...
-Nottingham Forest
-Kasımpaşa
-Nottingham Forest (Rövanş)
-Antalyaspor
-Gaziantep FK
-Samsunspor
-Fatih Karagümrük
EDSON ALVAREZ İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Fenerbahçe ile 17 maçta süre bulan Edson Alvarez, sarı-lacivertli forma ile henüz gol atamazken, 1 defa asist yaptı.
