Fenerbahçe'de şok sakatlık: Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak?

Yaz transfer döneminde West Ham United'dan kiralanarak Fenerbahçe kadrosuna katılan Edson Alvarez cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Meksikalı orta sahanın ayak bileğinden operasyon geçirdiği ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Taraftarlar ise tecrübeli futbolcunun hangi mücadeleleri kaçıracağını merak ediyor ve takımın önündeki fikstürü yakından takip ediyor. Peki, Edson Alvarez hangi maçları kaçıracak? İşte, Fenerbahçe fikstürü...