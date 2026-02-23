CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın, Tümosan Konyaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olduğu haftada bu karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Mücadele öncesi Tedesco'nun sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği ise merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak. Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi:

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM

"Nottingham Forest maçında üzdüğümüz taraftarımızı, sevindirme zamanı... Galatasaray, kaybetti ve zirveyle puanları eşitlemeliyiz. Sizden güzel bir futbolla farklı bir galibiyet bekliyorum. 3 puanı kazanalım hem taraftarımızı mutlu edelim hem de zirveye ortak olup, rakibimizin üzerindeki baskıyı artıralım. Kazandığımız takdirde psikolojik üstünlük de şampiyonluk yarışında bize geçecek. Bunu başaracak güçteyiz. Artık söz sizde. Herkes taktiğe bağlı kalsın ve çıkıp gövde gösterisi yapalım."

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

6 OYUNCUSU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bugün kart görmeleri durumunda 24. hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör Tedesco öğrencilerini kart görmemeleri için uyardı.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

ALVAREZ VE SKRINIAR KADRODA YOK

Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa mücadelesinde iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Edson Alvarez ile Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar, takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

LİGDE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı.
Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivertbeyazlılar ise 4 defa kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette F.Bahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

EN FARKLI SKOR 6-0

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık skorla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022- 2023 sezonlarında da rakibine karşı 5-1'lik galibiyetlere imza attı. 2010- 2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü karşılaşmalardan biri oldu.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

KANTE'YE SÜRE GEREKLİ

Fenerbahçe'nin devre arasında büyük uğraşlar sonrasındaki kadrosuna kattığı Kante, ilk maçlarındaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. 34 yaşındaki Fransız yıldızın, Tedesco'yla görüştüğü ve "Henüz adapte olamadım. Ancak en kısa sürede adapte olup performansımı artıracağım" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

EMRE BELÖZOĞLU 9. KEZ RAKİP

Futbolculuk döneminde 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020- 2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımları; 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Kanarya ile 8 kez karşılaştı, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

ESKİ DOSTLAR ŞİMDİ RAKİP

Fenerbahçe'nin sezon içerisinde kadro dışı kararı aldığı İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya gitmişti. İrfan ve Becao kiralık, Cenk Tosun ise bonservisiyle Paşa'ya transfer oldu.
3 eski Fenerbahçeli futbolcu bugün Kadıköy'e rakip olarak çıkacak.

Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Ouanes, Gueye

