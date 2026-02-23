Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Tedesco'nun Kasımpaşa maçı 11'i

Fenerbahçe Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı- lacivertlilerde tek hedef; bugün Kasımpaşa karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada puanları eşitlemek ve zirveye ortak olmak. Samandıra'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerinden büyük bir zafer istedi. İtalyan çalıştırıcı, son idmanda futbolculara şöyle seslendi: