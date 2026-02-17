Fenerbahçe'den Edson Alvarez için açıklama! Sağlık durumu...

Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden Edson Alvarez'in sağlık durumu merak ediliyordu. Son olarak sarı-lacivertli camiadan Meksikalı futbolcu için dikkat çeken bir açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bilgilendirme

Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.

Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir.

Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü