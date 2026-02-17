Türk Telekom Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükseldi! (Ziraat Bankası Türkiye Kupası)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom ev sahibi olduğu bu karşılaşmadan 100-77'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada yarı final biletini kaptı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 18:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:51
Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom ev sahibi olduğu bu karşılaşmadan 100-77'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada yarı final biletini kaptı.

Maçın ilk çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Bankston'un ürettiği sayılarla 2. dakikada 5-0 üstünlük sağladı. Rakibine Reed, Yeboah ile etkili yanıt veren Trabzonspor, 5. dakikada 7-8 öne geçti. Berkan Durmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla üretken olan ev sahibi takım, çeyreğin son 2 dakikasına 13-10 skor avantajıyla başladı. Bordo mavili takım, Hamm ve Ege Arar ile pota altından bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk çeyreği Türk Telekom, Smith'in de 3 sayılık basketiyle 18-17 önde geçti.

İkinci periyoda da çok iyi başlayan ev sahibi takım, Doğuş Özdemiroğlu ve Usher'in de pota altından katkısıyla 17. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: (43-30). Trabzonspor, Delgado ve Reed ile bulduğu sayılarla yanıt vermeye çalışsa da pota altını iyi kullanan Ankara temsilcisi 19. dakikada skoru 49-34'e getirerek 15 sayılık farka ulaştı. İlk yarıyı çok etkili oynayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nun 12 sayılık katkısıyla devreye 51-37'lik skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyreğin başında da etkili oyununu sürdüren Ankara ekibi; Simonovic, Trifunovic ve Usher'in dış atışlardan katkısıyla 26. dakikada 25 sayılık farka ulaştı: (68-43). Çeyreğin kalan dakikalarında da etkili oyununu sürdüren ve 3. periyodu da 79-58 önde geçen Türk Telekom, karşılaşmayı da 100-77 kazanarak 20-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yükseldi.

Türk Telekom, bu akşam oynanacak Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko çeyrek final karşılaşmasında kazanan takımla 20 Şubat Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

İŞTE TÜM PERİYOTLARDAN GÖRÜNTÜLER:

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
