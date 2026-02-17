Galatasaray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! Juventus maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus'u sahasında ağırladı. Sarı-kırmızılı yönetim, dev mücadele öncesinde tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak amacıyla stadyumdaki tüm koltuklara sarı-kırmızılı bayraklar yerleştirdi. Ayrıca kale arkası tribünlerinde de büyük boy bayraklar hazırlandı.

Galatasaray yönetimi, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında da aynı uygulamayı hayata geçirmiş ve tribünlerde etkileyici bir atmosfer oluşturmuştu.