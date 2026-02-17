Galatasaray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! Juventus maçında...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus’u sahasında ağırladı. Sarı-kırmızılı yönetim, dev mücadele öncesinde tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak amacıyla stadyumdaki tüm koltuklara sarı-kırmızılı bayraklar yerleştirdi. Ayrıca kale arkası tribünlerinde de büyük boy bayraklar hazırlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:29
Galatasaray yönetimi, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında da aynı uygulamayı hayata geçirmiş ve tribünlerde etkileyici bir atmosfer oluşturmuştu.

