Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 , 20:13

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk ettiği karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken sözlere yer verdi. Özbek açıklamasında, "Bugün, Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz. İki ekip de aynı sistemden geliyor. Öğrencilerinin kurduğu ekipler. İki takım arasında böyle bir sempati de var. Comolli, İstanbul'u bilen birisi. Kendilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.