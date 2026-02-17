CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray-Juventus maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Juventus'u konuk ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri rövanş maçı öncesi sahadan mutlaka galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray ile Juventus arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 19:36 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 20:50
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Juventus'u konuk ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri rövanş maçı öncesi sahadan mutlaka galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray ile Juventus arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray-Juventus maçı canlı takip et...

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda nefesler tutuldu. Galatasaray ile Juventus arasındaki dev karşılaşma, 17 Şubat 2026 Salı günü (bu akşam) oynanıyor.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başladı. Şampiyonlar Ligi gecesinin erken seansında sahne alacak karşılaşmada tribünleri taraftarlar tıklım-tıklım doldurdular.

İŞTE GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki kritik sınavı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY MORAL DEPOLADI

Son maç gününe iki puanlık avantajla giren Galatasaray, lig aşamasını Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört maç kazanamamış olsa da, 20. sıradan bir üst tura yükselmeyi başardı.

O günden bu yana Okan Buruk'un öğrencileri çıkışa geçti. Tüm kulvarlarda üst üste dört galibiyet alan Galatasaray, bu süreçte 15 gol kaydetti. Mauro Icardi, Eyüpspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyette hat-trick yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hem yerel şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefliyor.

AVRUPA'DA TARİHİ EŞİK

Galatasaray, Juventus karşısında Avrupa kupalarındaki 200. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, son 11 Avrupa maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Ayrıca son 18 Avrupa karşılaşmasının sadece birinde gol atamadı.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde daha önce altı kez karşılaşan Galatasaray, son randevuda Aralık 2013'te 1-0 galip gelmişti. İtalyan temsilcisi ise İstanbul'da oynadığı üç maçta galibiyet elde edemedi.

JUVENTUS CEPHESİNDE SON DURUM

Juventus bu maça kadar lig aşamasını Monaco deplasmanında 0-0'lık beraberlikle tamamladı ve 13 puanla 13. sırada yer aldı. Luciano Spalletti yönetimindeki siyah-beyazlılar, Kasım ayından bu yana çıkış yakaladı ve son beş maçta yenilgi yüzü görmedi. Ancak deplasman performansı soru işareti. Juventus, lig aşamasında dış sahada oynadığı maçlarda 12 puanın yalnızca 5'ini toplayabildi. Son olarak Inter'e 3-2 kaybeden Bianconeri'de moral biraz sarsılmış durumda.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇINA HOLLANDALI HAKEM

Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan D. Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını H. Steegstra ve J. de Vries yapıyor. Karşılaşmada VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Dankert görev yapıyor. AVAR'da ise yine Alman hakem B. Brand var.

