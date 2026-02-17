CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u konuk etti. Karşılaşmada tansiyon, Juventuslu futbolcu Andrea Cambiaso’nun Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faul sonrası yükseldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pozisyonun ikinci sarı kart gerektirdiğini savunarak hakeme yoğun itirazda bulundu.İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 21:52
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Karşılaşmada tansiyon, Juventuslu futbolcu Andrea Cambiaso'nun Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pozisyonun ikinci sarı kart gerektirdiğini savunarak hakeme yoğun itirazda bulundu. Bu sırada iki takım yedek kulübeleri arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray kulübesinin tepkisine karşılık verince tartışma büyüdü.

İKİ KULÜBEYE SARI KART!

Mücadelenin Hollandalı hakemi Danny Makkelie, yaşanan itirazlar sonrası Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ile Luciano Spalletti'ye sarı kart göstererek duruma müdahale etti

