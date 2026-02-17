Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 gibi çarpıcı bir skorla geçen Galatasaray, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İstanbul'daki tarihi galibiyetle avantajı cebine koyan sarı-kırmızılılar, şimdi İtalya'daki rövanşa odaklanmış durumda. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, deplasmanda da hata yapmayarak adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. Bu kritik eşik öncesinde futbolseverler, "Galatasaray son 16 turu muhtemel rakipleri" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında merak edilenler...