Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray, gözünü rövanş maçına dikmiş durumda. İtalya'da oynanacak ikinci müsabakada turu geçmenin yollarını arayacak sarı-kırmızılı ekip, hata yapmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalıp, rakibini beklemeyi hedefleyen Okan Buruk ve öğrencilerinin tarihi başarısı sonrası futbolseverler, "Galatasaray son 16 muhtemel rakipleri" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 00:33
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 gibi çarpıcı bir skorla geçen Galatasaray, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. İstanbul'daki tarihi galibiyetle avantajı cebine koyan sarı-kırmızılılar, şimdi İtalya'daki rövanşa odaklanmış durumda. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, deplasmanda da hata yapmayarak adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. Bu kritik eşik öncesinde futbolseverler, "Galatasaray son 16 turu muhtemel rakipleri" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında merak edilenler...

JUVENTUS-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Juventus-Galatasaray maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Torino'da oynanacak Juventus-Galatasaray maçının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Juventus karşısında alınan 5-2'lik tarihi zaferin ardından rövanş maçında hata yapmadan turu geçmeyi hedefleyen Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri; Liverpool ve Tottenham.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.00'te başlayacak.

