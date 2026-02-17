Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler? UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray, gözünü rövanş maçına dikmiş durumda. İtalya'da oynanacak ikinci müsabakada turu geçmenin yollarını arayacak sarı-kırmızılı ekip, hata yapmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalıp, rakibini beklemeyi hedefleyen Okan Buruk ve öğrencilerinin tarihi başarısı sonrası futbolseverler, "Galatasaray son 16 muhtemel rakipleri" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 00:33
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.00'te başlayacak.
