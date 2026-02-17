HaberlerGalatasaray
Galatasaray'ın sıradaki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi'nde o ihtimal
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik farklı skorla mağlup ederek tur kapısını sonuna kadar araladı. Peki, Cimbom turu geçerse rakibi kim olacak? İşte yanıtı...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan nefes kesen mücadelede İtalyan devini 5-2'lik skorla deviren Cimbom son 16 turu kapısını sonuna kadar araladı.
Bu tarihi zaferle birlikte Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına rakip olduğu maçta beş gol atan ilk Türk takımı oldu.
GALATASARAY'IN SIRADAKİ RAKİBİ KİM?
Önümüzdeki hafta rövanş maçında Torino'da Juventus deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz rakibini elemesi durumunda üst tura yükselecek.
Aslan, tur biletini alırsa son 16'daki rakibi İngiliz ekipleri Liverpool veya Tottenham olacak.