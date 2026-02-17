CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın sıradaki rakibi kim olacak? İşte Şampiyonlar Ligi'nde o ihtimal

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik farklı skorla mağlup ederek tur kapısını sonuna kadar araladı. Peki, Cimbom turu geçerse rakibi kim olacak? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 23:19
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan nefes kesen mücadelede İtalyan devini 5-2'lik skorla deviren Cimbom son 16 turu kapısını sonuna kadar araladı.

Bu tarihi zaferle birlikte Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına rakip olduğu maçta beş gol atan ilk Türk takımı oldu.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ RAKİBİ KİM?

Önümüzdeki hafta rövanş maçında Torino'da Juventus deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz rakibini elemesi durumunda üst tura yükselecek.

Aslan, tur biletini alırsa son 16'daki rakibi İngiliz ekipleri Liverpool veya Tottenham olacak.

G.Saray'dan tarihi galibiyet! İşte güncel ülke puanımız
G.Saray'a dev gelir! Son 16'ya kalırsa...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan Etiyopya'da net mesaj: Afrika'da çatışma istemiyoruz
İşte G.Saray-Juventus maçının golleri
F.Bahçe Beko yarı finale yükseldi!
