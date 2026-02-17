Galatasaray koridorlarında Juventus galibiyeti sonrası büyük sevinç!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom'da alınan galibiyetin ardından futbolcular ve teknik heyet koridorlarda büyük bir sevinç yaşadı. Bu anlar kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR: