CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Sneijder, maçta 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Noa Lang'i eleştirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:57
Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder; sarı kırmızılıların, Juventus'u 5-2 mağlup ettiği müsabakayı değerlendirdi. Ziggo Sport kanalına açıklamalarda bulunan Sneijder'in, Noa Lang hakkında yaptığı yorumlar ise dikkat çekti.

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

İŞTE SNEIJDER'İN G.SARAY-JUVENTUS MAÇI SONRASI YAPTIĞI YORUMLAR:

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

"Noa Lang iki gol attı ama tüm maç boyunca adeta görünmezdi."

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

"Ama böyle bir maçtan sonra bunun bir önemi kalmıyor."

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

"Maçtan sonra Napoli'deki tüm gazeteler şu başlıklarla dolu olacak: 'Yanılmışlar', 'Noa Lang iki gol attı', 'Aklımız başımızda değil, gerçekten kafamız çalışmıyor'"

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

"TUR DAHA BİTMEDİ!"

"Hala ikinci maç var. Galatasaray adına mutluyum tabii ki."

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

"Kulübe ve taraftarlara başarılar diliyorum. Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray yıllardır Türk liginin lideriydi."

Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...

"Ama şimdi bunun Avrupa seviyesinde de gerçekleşmesi gerekiyor. Bence bu güzel bir referans"

İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Terörsüz Türkiye'nin şafağı! Dünyaya örnek olacak rapor TAKVİM'de | Her PKK'lıya adli işlem ve denetim | "Umut Hakkı" olacak mı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı...
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! Olympiakos-Bayer Leverkusen maçı ayrıntıları! 11:44
Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılı! Ahmet Suat Özyazıcı vefatının 3. yılı! 11:43
İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! İtalyanlardan Kenan Yıldız'a flaş eleştiri! 11:32
Club Brugge-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Club Brugge-Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:34
Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... Talisca'dan flaş itiraf! Trabzonspor maçı... 11:34
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi! Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi! 11:35
Daha Eski
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Orion Stars! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Orion Stars! 10:21
G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! G.Saray'dan Cezayirli yıldıza dev teklif! 10:32
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi Basket Landes! 10:41
Bucaspor 1928, Özcan Sert'i açıkladı! Bucaspor 1928, Özcan Sert'i açıkladı! 10:54
Sipay Bodrum FK'nın maçı ertelendi! Sipay Bodrum FK'nın maçı ertelendi! 11:06
Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman? 11:11