Wesley Sneijder'den Juventus maçı sonrası sert sözler! Noa Lang...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Sneijder, maçta 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Noa Lang'i eleştirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:57
Öte yandan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder; sarı kırmızılıların, Juventus'u 5-2 mağlup ettiği müsabakayı değerlendirdi. Ziggo Sport kanalına açıklamalarda bulunan Sneijder'in, Noa Lang hakkında yaptığı yorumlar ise dikkat çekti.
İŞTE SNEIJDER'İN G.SARAY-JUVENTUS MAÇI SONRASI YAPTIĞI YORUMLAR:
"Noa Lang iki gol attı ama tüm maç boyunca adeta görünmezdi."
"Ama böyle bir maçtan sonra bunun bir önemi kalmıyor."
"Maçtan sonra Napoli'deki tüm gazeteler şu başlıklarla dolu olacak: 'Yanılmışlar', 'Noa Lang iki gol attı', 'Aklımız başımızda değil, gerçekten kafamız çalışmıyor'"
"TUR DAHA BİTMEDİ!"
"Hala ikinci maç var. Galatasaray adına mutluyum tabii ki."
"Kulübe ve taraftarlara başarılar diliyorum. Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray yıllardır Türk liginin lideriydi."
"Ama şimdi bunun Avrupa seviyesinde de gerçekleşmesi gerekiyor. Bence bu güzel bir referans"
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.