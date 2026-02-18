Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Galatasaray gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Sane ve Icardi gibi isimler yedek kulübesindeydi mesela, ama sahaya çıkanlar olağanüstü bir performans sergiledi.

Juventus'tan daha iyi oynadılar. Spalletti bunu açıkça kabul etti; Juve gerçekten çok zorlandı. Belki de mental ve fiziksel olarak cumartesi olanların faturasını ödemeye başladı.