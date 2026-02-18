Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!
Son dakika Galatasaray: Juventus'un efsane futbolcusu Del Piero, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibini 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Del Piero, sarı-kırmızılı takım ve Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 13:57
Galatasaray, Juventus'u elediği takdirde son 16 turundaki rakibi ise Liverpool veya Tottenham olacak.
Juventus'un efsane futbolcularından Alessandro Del Piero, Galatasaray'ın İtalyan ekibini mağlup ettiği maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sky Sport Italia'ya konuşan Del Piero'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:
Galatasaray gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Sane ve Icardi gibi isimler yedek kulübesindeydi mesela, ama sahaya çıkanlar olağanüstü bir performans sergiledi.
Juventus'tan daha iyi oynadılar. Spalletti bunu açıkça kabul etti; Juve gerçekten çok zorlandı. Belki de mental ve fiziksel olarak cumartesi olanların faturasını ödemeye başladı.
Yani o maç çok yorucu geçmişti. Her üç günde bir maksimum seviyede olup iyi oynaman gereken maçlar oynadığında, işte orada bir takımın gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Eğer Juve bunu iyi yapamazsa, bedelini öder.
"OSIMHEN KORKU SALIYOR"
Juventus oyuncu bulmakta zorlanıyor, Osimhen'in David'den veya Icardi'den daha iyi olduğu, Openda'dan daha iyi olduğu gibi inançların ötesinde, sahada sonuç var. Osimhen seni korkutuyor, varlığı seni korkutuyor; kale önünde acımasızlığı var, kalitesi var.
