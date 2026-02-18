CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Son dakika Galatasaray: Juventus'un efsane futbolcusu Del Piero, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibini 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Del Piero, sarı-kırmızılı takım ve Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 13:57
Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Juventus'u ağırladı.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Sarı-kırmızılılar, Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla yenerek Son 16'nun kapısını ardına kadar araladı.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49. ile 74. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Galatasaray, Juventus'u elediği takdirde son 16 turundaki rakibi ise Liverpool veya Tottenham olacak.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Juventus'un efsane futbolcularından Alessandro Del Piero, Galatasaray'ın İtalyan ekibini mağlup ettiği maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Sky Sport Italia'ya konuşan Del Piero'nun açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Galatasaray gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Sane ve Icardi gibi isimler yedek kulübesindeydi mesela, ama sahaya çıkanlar olağanüstü bir performans sergiledi.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Juventus'tan daha iyi oynadılar. Spalletti bunu açıkça kabul etti; Juve gerçekten çok zorlandı. Belki de mental ve fiziksel olarak cumartesi olanların faturasını ödemeye başladı.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

Yani o maç çok yorucu geçmişti. Her üç günde bir maksimum seviyede olup iyi oynaman gereken maçlar oynadığında, işte orada bir takımın gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Eğer Juve bunu iyi yapamazsa, bedelini öder.

Del Piero'dan Galatasaray ve Osimhen övgüsü!

"OSIMHEN KORKU SALIYOR"

Juventus oyuncu bulmakta zorlanıyor, Osimhen'in David'den veya Icardi'den daha iyi olduğu, Openda'dan daha iyi olduğu gibi inançların ötesinde, sahada sonuç var. Osimhen seni korkutuyor, varlığı seni korkutuyor; kale önünde acımasızlığı var, kalitesi var.

Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..."
Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü! 13:57
Necip Uysal ikinci kez baba oldu! Necip Uysal ikinci kez baba oldu! 14:04
Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! 14:12
Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! 14:23
Daha Eski
Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." Sneijder'den Lang'a ağır eleştiri! "2 gol attı ama..." 11:57
Göztepe'de hücum telaşı! Göztepe'de hücum telaşı! 11:57
Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı Konyasporlu yıldız kadro dışı bırakıldı 12:03
Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! Yunus Emre Sonsırma parkelere dönüyor! 12:12
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! 12:15
Trabzonspor deplasmanda daha farklı! Trabzonspor deplasmanda daha farklı! 13:30