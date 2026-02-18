Sipay Bodrum FK'nın maçına zorunlu erteleme!

1'inci Lig'de Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün 18 Şubat saat 17.00'de deplasmanda İmaj Altyapı Van Spor FK'yla oynaması gereken maç yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan uçak 17 Şubat'ta Van Ferit Melen Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyip Diyarbakır'a iniş yaptığı için 19 Şubat'a ertelendi. Olumsuz hava koşulları yüzünden Van'a ulaşamayan Bodrum FK, Diyarbakır'dan karayoluyla 18 Şubat'ta Van'a hareket edecek. Van Atatürk Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün yöneteceği karşılaşma 19 Şubat saat 13.30'da başlayacak.

Futbol Federasyonu karşılaşmayla ilgili, "Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, 18 Şubat Çarşamba günü Van Atatürk Stadyumu'nda oynanması planlanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Sipay Bodrum FK müsabakası, misafir kulüp ile müsabaka görevlilerinin olumsuz hava koşullarına bağlı seyahat programlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'a ertelenmiştir" açıklamasını yaptı. Ligde üst üste 4 galibiyet alan Bodrum FK haftaya 45 puanla dördüncü sırada başlamıştı.