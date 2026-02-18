CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ-Newcastle United maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ-Newcastle United maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İngiltere’nin yükselen gücü Newcastle United arasındaki dev randevuyla sürüyor. Lig aşamasını 14 puanla 12. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken konuk ekip, 10 puanla 22. sıradan play-off vizesi alan Karabağ'a konuk oluyor. Bakü’de oynanacak bu ilk müsabakada Karabağ, güçlü rakibi karşısında sahasındaki avantajı kullanarak tarihi bir başarıya imza atmayı hedeflerken; Newcastle United, İngiltere’deki rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor. Peki Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:11 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:21
Karabağ-Newcastle United maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ-Newcastle United maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında son 16 yolu Bakü'den geçiyor. Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ndeki istikrarlı yürüyüşünü İngiliz futbolunun ekollerinden Newcastle United karşısında taçlandırmak niyetinde. Gurban Gurbanov'un öğrencileri, Tevfik Bahramov Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor arayacak. Eddie Howe yönetimindeki konuk ekip ise yüksek tempolu oyunuyla Azerbaycan deplasmanından kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. İki farklı oyun karakterinin sahada çarpışacağı bu kritik geceye dair merak edilen yayın bilgilerini futbolseverler için derledik...

Karabağ-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olan Karabağ-Newcastle United karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Bakü'de futbol şöleni yaşatacak olan bu büyük mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Karabağ-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İngiliz ekibi Newcastle United'ı karşı karşıya getirecek olan bu dev maçın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin tüm heyecanıyla sürdüğü play-off aşamasında bu müsabaka, TRT tabii Spor ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlükle yayınlanacak.

Mücadele, Azerbaycan futbolunun kalesi sayılan Tevfik Bahramov Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. UEFA tarafından bu önemli randevuya atanan hakem, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Bashevkin yapacak.

👉Karabağ-Newcastle United MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR👈

Karabağ-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali; Elanga, Willock, Gordon; Woltemade

