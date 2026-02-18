Talisca'dan Trabzonspor maçıyla ilgili flaş sözler!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinin basınına konuşan Brezilyalı yıldız, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Sarı-lacivertlilerde attığı golle alınan galibiyetin mimarlarından olan Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
Ge.Globo'ya konuşan yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"TEK ODAK NOKTAMIZ SÜPER LİG'İ KAZANMAK"
"Burada geçirdiğim dönemden çok memnunum. Türk futbolu çok rekabetçi ve her maçta sahada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Giderek daha fazla yetenekli oyuncu transfer eden bir lig ve bu da performans göstermenin ve kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Son derece nitelikli bir kadromuz var ve odak noktamız Süper Lig'i kazanmak."
"TRABZONSPOR MAÇINDAKİ ZAFER GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYOR"
Trabzonspor karşısındaki zafer, gücümüzü gösteriyor ve şampiyonluk mücadelesinde bizi canlı tutuyor. Son maça kadar her maç final niteliğinde olacak ve fiziksel, teknik, taktiksel ve psikolojik olarak hazır olmalıyız.
"TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMİNİ BİLİYORDUK"
Hiç şüphesiz, bu sezonun en önemli zaferlerinden biriydi. Bu maçın önemini biliyorduk çünkü Türkiye'de büyük önem kazanan bir maç. Gol için mutluyum, üç puan içinse daha da mutluyum.
"ASIL HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU"
"Bu sezonki asıl hedefimizin lig şampiyonluğunu kazanmak olduğunu gizlemiyoruz. Tüm takımın bu kupayı kazanmaya kararlı olduğunu garanti edebilirim. Son derece zor bir maçtı ve takım olarak gücümüzü gösterme fırsatı verdi."
Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 21 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
