Galatasaray'ın Hicham Boudaoui teklifini duyurdular! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden birisi de Nice forması giyen Hicham Boudaoui olmuştu. Sarı-kırmızılıların Cezayirli orta saha oyuncusu için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
İtalyan devi karşısında tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, ara transfer döneminde tam 5 ismi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağladı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı isimlerden birisi de Hicham Boudaoui olmuştu.
Sarı-kırmızılıların Nice forması giyen Cezayirli orta saha oyuncusu için yaptığı teklif ortaya çıktı.
AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Boudaoui 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Sarı-kırmızılıların oyuncunun maaşını da karşılamayı kabul ettiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı.
Öte yandan 26 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra Brighton ve Watford'un da teklif yaptığı vurgulandı.
