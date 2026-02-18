CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Hicham Boudaoui teklifini duyurdular! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden birisi de Nice forması giyen Hicham Boudaoui olmuştu. Sarı-kırmızılıların Cezayirli orta saha oyuncusu için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 10:32
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur kapısını araladı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Noa Lang (2), Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti.

İtalyan devi karşısında tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, ara transfer döneminde tam 5 ismi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağladı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı isimlerden birisi de Hicham Boudaoui olmuştu.

Sarı-kırmızılıların Nice forması giyen Cezayirli orta saha oyuncusu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Boudaoui 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Sarı-kırmızılıların oyuncunun maaşını da karşılamayı kabul ettiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra Brighton ve Watford'un da teklif yaptığı vurgulandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
