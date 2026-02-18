Bucaspor 1928, Özcan Sert'i teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşmeme mücadelesi veren Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Özcan Sert'i getirdi. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 10:54
Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine 34 yaşındaki çalıştırıcı Özcan Sert'in getirildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşmeme mücadelesi veren Bucaspor 1928, sezona Evrensel Heper yönetiminde başladı. Ancak bu süreçte istenilen sonuçların alınamaması üzerine Heper ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra takımı Tolga Doğantez'e emanet etti. Doğantez döneminde de arzu edilen tablo ortaya çıkmayınca İzmir temsilcisi bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti ve deneyimli çalıştırıcıyla vedalaştı. Teknik direktörlük koltuğu boşalan Bucaspor 1928, bu kez de 34 yaşındaki genç çalıştırıcı Özcan Sert ile anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz başarılı teknik adam Özcan Sert ile teknik sorumluluk görevi için 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni teknik sorumlumuzun, kulübümüzün çatısı altında nice başarılara imza atmasını temenni ederiz" denildi.

