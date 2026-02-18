CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynanacak!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynanacak!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat'ta başlayacak. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 10:32
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynanacak!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları 19 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

LİGDE SON 16 PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere)

20.45 Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre)

20.45 Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Drita (Kosova)-Celje (Slovenya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan)

Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!"
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Terörsüz Türkiye'nin şafağı! Dünyaya örnek olacak rapor TAKVİM'de | Her PKK'lıya adli işlem ve denetim | "Umut Hakkı" olacak mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"G.Saray'ın genetiği çok tuhaf"
G.Saray'dan tarihe geçen zafer! İlk Türk takımı oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu! 09:46
Manisa FK-Bandırmaspor maçı ayrıntıları! Manisa FK-Bandırmaspor maçı ayrıntıları! 09:38
Serikspor-Arca Çorum FK maçı detayları! Serikspor-Arca Çorum FK maçı detayları! 09:17
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest! Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest! 09:18
G.Saray'dan tarihe geçen zafer! İlk Türk takımı oldu G.Saray'dan tarihe geçen zafer! İlk Türk takımı oldu 09:33
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 09:35
Daha Eski
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:34
G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! G.Saray tribünlerinde dikkat çeken görüntü! 01:34
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 01:34
Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! Buruk'tan hakeme kırmızı kart isyanı! 01:34
PSG'den muhteşem geri dönüş! PSG'den muhteşem geri dönüş! 01:38
Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!" Usta yazardan büyük övgü! "G.Saray iğne deliğinden fili bile geçirir!" 08:27