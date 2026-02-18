Galatasaray'dan tarihe geçen zafer! Bunu başaran ilk Türk takımı oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj elde eden sarı kırmızılılar 5-2'lik skorla Türk futbol tarihine geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 09:33
5 GOL ATAN İLK TÜRK TAKIMI OLDU
Aslan, attığı 5 golle de tarihe geçti. Cimbom böylece Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol kaydeden ilk Türk takımı oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.
