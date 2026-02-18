Galatasaray'dan tarihe geçen zafer! Bunu başaran ilk Türk takımı oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray konuk ettiği Juventus'u 5-2 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj elde eden sarı kırmızılılar 5-2'lik skorla Türk futbol tarihine geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 09:33
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği İtalyan takımı Juventus'u 2-1 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sara, Lang(2), Sanchez ve Boey kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde avantajlı skor elde etti.

5 GOL ATAN İLK TÜRK TAKIMI OLDU

Aslan, attığı 5 golle de tarihe geçti. Cimbom böylece Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol kaydeden ilk Türk takımı oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.

